ИГ взяла ответственность за нападение на прохожих в центре Парижа

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже, сообщает исследовательская организация SITE Intelligence Group.

Нападение было совершено накануне, 12 мая, злоумышленник нападал на прохожих с криками «Аллах Акбар». Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшего. По данным Le Figaro, в результате происшествия погиб человек и есть раненные.

Ранее участник терактов в Париже получил 20 лет тюрьмы за нападение на бельгийских полицейских.