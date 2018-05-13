ИГ взяла ответственность за нападение на прохожих в центре Парижа
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже, сообщает исследовательская организация SITE Intelligence Group.
Нападение было совершено накануне, 12 мая, злоумышленник нападал на прохожих с криками «Аллах Акбар». Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшего. По данным Le Figaro, в результате происшествия погиб человек и есть раненные.
Ранее участник терактов в Париже получил 20 лет тюрьмы за нападение на бельгийских полицейских.Происшествия
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