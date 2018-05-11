На Ленинской дамбе в пятый раз начали посадку саженцев

На Ленинской дамбе в пятый раз с 2013 года начали посадку саженцев. За пять лет погибло более 1,5 тыс. деревьев. В этом году замене подлежат менее сотни.



С 2013 года ПСО «Казань» пыталось облагородить Ленинскую дамбу, высаживая то пирамидальные тополя, то черемуху. В этот раз «замене подлежат не все саженцы, а поменьше сотни», сообщил «Реальному времени» гендиректор поставляющей саженцы для Ленинской дамбы компании «Императорский питомник» Александр Бахтин.

По подсчетам корреспондента «Реального времени», ПСО «Казань» закопало в землю на Ленинской дамбе не менее 10 млн рублей вместе с пирамидальными тополями и от 7 до 11 млн — с черемухой. В этом году на «переозеленение» потратят еще не менее миллиона рублей.

Подробнее о том, как на Ленинской дамбе высаживают деревья, которые не приживаются, — в материале «Реального времени».