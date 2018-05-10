В Казани главу юрконторы подозревают в вымогательстве с подбросом телячьей головы

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До 18 июня под арест отправил Вахитовский райсуд Казани директора и учредителя ООО «Юридический гарант» Дамира Калимуллина, а также двух его предполагаемых подельников Артема Апрекяна и Нвера Гаспаряна. Всем троим уже предъявлены обвинения в вымогательстве.

По версии ГСУ МВД Татарстана, все задержанные являются участниками одной из криминальных группировок города, причем двое ранее были судимы за умышленное причинение вреда здоровью и подделку официальных документов.

Потерпевшим по делу признан юрист возглавляемой Калимуллиным конторы. С его слов, ему навязали участие в апелляции по заведомо проигрышному гражданскому иску. За услуги юрконторы истец перечислил около 600 тысяч рублей, а после проигрыша в апелляции потребовал их возврата. Потерпевший юрист вернул ему 150 тысяч рублей — свой гонорар, объяснив, что остальное получил руководитель фирмы.

Владелец конторы, по версии следствия, возвращать деньги не хотел и потребовал 1 миллион рублей с подчиненного, мотивируя это тем, что тот якобы самовольно расходовал средства предприятия на ремонт и рекламу. В качестве «силовой» поддержки выступили два товарища директора, которые, как полагают в полиции, лично и по телефону угрожали жизни и здоровью потерпевшего и членов его семьи, а также подбросили на его участок отрубленную телячью голову, демонстрируя, таким образом, серьезность своих намерений.

Задержали подозреваемых с поличным при передаче требуемой суммы денег. В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению остальных участников преступной группы и выявлению дополнительных эпизодов.

В МВД не исключают, что пострадавших может быть больше. И предлагают всем, кто пострадал от действий обвиняемых или обладает информацией об их противоправной деятельности, сообщить информацию по телефону: (843) 2913-910.