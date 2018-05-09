Папа Алины Загитовой: «Медведева? Это совсем не мое дело. Алина остается у Тутберидзе»

Отец Алины Загитовой — Ильназ Загитов прокомментировал «Реальному времени» уход фигуристки Евгении Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе и заверил, что сама Алина тренера менять не собирается.



— Озвучена главная версия ухода Медведевой от Этери Тутберидзе — проигрыш в борьбе за золотые медали. Что думаете?

— Я слышал об этом, но совершенно не думал о причинах этого шага. Это совсем не мое дело, поверьте.

— Алина продолжает работать у Этери Тутберидзе?



— Да, все как всегда. Никаких изменений, — заверил Загитов

Ранее Олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась комментировать решение Евгении Медведевой покинуть группу Этери Тутберидзе. Напомним, что спортивная редакция «Реального времени» публиковала расширенный материал о скандальной ситуации в фигурном катании.

