Папа Алины Загитовой: «Медведева? Это совсем не мое дело. Алина остается у Тутберидзе»
Отец Алины Загитовой — Ильназ Загитов прокомментировал «Реальному времени» уход фигуристки Евгении Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе и заверил, что сама Алина тренера менять не собирается.
— Озвучена главная версия ухода Медведевой от Этери Тутберидзе — проигрыш в борьбе за золотые медали. Что думаете?
— Я слышал об этом, но совершенно не думал о причинах этого шага. Это совсем не мое дело, поверьте.
— Алина продолжает работать у Этери Тутберидзе?
— Да, все как всегда. Никаких изменений, — заверил Загитов
Ранее Олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась комментировать решение Евгении Медведевой покинуть группу Этери Тутберидзе. Напомним, что спортивная редакция «Реального времени» публиковала расширенный материал о скандальной ситуации в фигурном катании.
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