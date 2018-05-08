Челнинская компания подала иск о банкротстве фирмы сына бывшего вице-премьера РТ

Челнинская компания подала иск о банкротстве казанского ООО «Союздорстрой 10» на сумму 4 371 519,67 рубля. Иск подали 3 мая 2018 года, но дело к производству пока не принято.

Компания ранее также стала фигурантом спора о реконструкции моста через реку Большой Цивиль на км 677+174 автомобильной дороги М-7 «Волга», работы по которому не могут завершить уже несколько лет, хотя изначально планировали сдать мост в августе 2014 года, сообщает Regnum.

Напомним, директор компании «Союздорстрой 10» Владимир Швецов-младший находится под домашним арестом с ноября прошлого года. 3 мая Советский райсуд Казани продлил срок домашнего ареста до 9 июля. Сыну бывшего вице-премьера РТ не удалось добиться послабления даже в части прогулок.