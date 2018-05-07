Путин назначил в Татарстане четверых новых судей
Президент РФ Владимир Путин назначил четверых новых судей в Татарстане. Соответствующий указ президент России подписал сегодня.
Зампред Приволжского суда Казани Рузиля Миннегалиева назначена судьей Верховного суда РТ, мировая судья Дина Сибгатуллина — судьей Кировского суда Казани.
Кроме того, судья межрайонного суда Башкортостана Гузель Исмагилова теперь стала судьей Набережночелнинского городского суда. Председатель судебного состава АС Оренбургской области Виталий Гильмутдинов назначен судьей Арбитражного суда Поволжского округа, который расположен в Казани.
Добавим, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» председателю Верховного суда Татарстана Ильгизу Гилазову.ОбществоВласть Татарстан
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