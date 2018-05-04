Бессмертный полк на «БИМ-радио»

9 мая 2018 года эфир «БИМ-радио» будет традиционно посвящен главному государственному празднику России – Дню Победы!

В этот день в рамках мероприятий к 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Казани пройдет шествие «Бессмертного полка».

Второй год подряд «БИМ-радио» совместно с администрацией города поддерживает это движение специальной программой. С 14.00 до 17:00 в прямом эфире пройдут репортажи с улиц Казани, прозвучат популярные песни военной эпохи. Известные казанцы и слушатели поделятся своими семейными историями, связанными с Великой Отечественной войной.

Не у каждого есть возможность почтить память героев, принимая участие в шествиипо улицам города с портретами своих родных и близких. Независимо от местонахождения, любой слушатель сможет стать частью этой значимой для каждой российской семьи акции: достаточно включить радиоприемник на волне 102,8 FM или слушать «БИМ-радио» на смартфоне. Скачать бесплатное приложение люБИМого радио можно в Google Play и AppStore.

В дань памяти нашим предкам, отвоевавшим мирное небо для нас и наших детей, слушай «БИМ-радио» и будь причастен к «Бессмертному полку» 9 мая с 14:00-17:00!

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