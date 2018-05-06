В МИД РФ объяснили ситуацию с приглашением главы Литвы на инаугурацию президента РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook разъяснила ситуацию с приглашением президенту Литвы Дале Грибаускайте и послу в Москве Ремигиюсу Мотузасу на церемонию инаугурации Владимира Путина.

По ее словам, Газета.Ru, которая писала об этой ситуации, «с подачи прибалтийских СМИ всех запутала», так как сначала издание сообщило, что литовская сторона не получила приглашение на мероприятие, а потом — что его передали президенту страны.

После этого в российском МИД уточнили, что приглашение направили «по линии департамента государственного протокола МИД в посольство Литвы» на имя посла.

«Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучением приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы — приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок», — заключила Захарова.

Ранее в Кремле рассказали о завтрашней инаугурации главы государства.