Власти Оренбурга готовы потратить на благоустройство дворов 9,5 миллиона рублей

Администрация Оренбурга объявила тендер на благоустройство дворов и придомовых территорий. Начальная цена контракта составляет 9,5 млн рублей.

Закупка проводится в форме электронного аукциона. Заявки на участие в торгах принимаются с 3 по 21 мая. Итоги аукциона планируется подвести 24 мая, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Предмет закупки: работы по благоустройству дворовых и прилегающих территорий города для нужд управления ЖКХ администрации Оренбурга.

Ранее сообщалось, что на благоустройство городских кладбищ власти Оренбурга готовы потратить 2 млн рублей.