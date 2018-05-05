В Instagram появилась функция электронных платежей

Разработчики Instagram добавили в приложение функцию встроенных платежей. Сначала новая функция будет доступна только для партнеров сервиса и некоторых пользователей из США.

Пользователи смогут привязать к Instagram свою банковскую карту и оплачивать через приложение различные товары и услуги. При этом переходить в другие сервисы не придется.

Представители социальной сети отметили, что владельцы аккаунтов смогут бронировать столики в ресторанах или записываться в салоны красоты, передает TechCrunch. В скором времени в приложении появится возможность покупать билеты в кино и оплачивать другие услуги.

Ранее сообщалось, что пользователям популярной соцсети Instagram в скором времени будет доступна функция голосовых и видеозвонков.