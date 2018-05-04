Розалия Нургалеева, директор Государственного музея изобразительных искусств РТ, ответит на вопросы читателей в прямом эфире
10 мая, в 12.00, гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Розалия Нургалеева — директор Государственного музея изобразительных искусств РТ.
Тезисы к обсуждению:
- Какой будет концепция развития обновленной Галереи современного искусства?
- Какие тайны и сокровища есть в хранилище музея ИЗО?
- Урманче и Фешин — два столпа казанской коллекции. Можно ли первого сделать таким же популярным, как второй?
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