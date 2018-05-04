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Розалия Нургалеева, директор Государственного музея изобразительных искусств РТ, ответит на вопросы читателей в прямом эфире

16:35, 04.05.2018 Мероприятие:  Online-конференция с Розалией Нургалеевой, директором Государственного музея изобразительных искусств РТ
Розалия Нургалеева, директор Государственного музея изобразительных искусств РТ, ответит на вопросы читателей в прямом эфире

10 мая, в 12.00, гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Розалия Нургалеева — директор Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Тезисы к обсуждению:

  • Какой будет концепция развития обновленной Галереи современного искусства?
  • Какие тайны и сокровища есть в хранилище музея ИЗО?
  • Урманче и Фешин — два столпа казанской коллекции. Можно ли первого сделать таким же популярным, как второй?

Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.



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