10 мая 2018

Online-конференция с Розалией Нургалеевой, директором Государственного музея изобразительных искусств РТ

10 мая в 12:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.

Тезисы к обсуждению:
  • Какова будет концепция развития обновленной Галереи современного искусства?
  • Какие тайны и сокровища есть в хранилище музея ИЗО?
  • Урманче и Фешин — два столпа казанской коллекции. Можно ли первого сделать таким же популярным, как второй?



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