Верховный суд утвердил приговор зэкам, устроившим бунт в казанской колонии

Верховный суд (ВС) Татарстана утвердил приговор по уголовному делу о массовом бунте в казанской исправительной колонии (ИК) №2 в прошлом году.



Трое заключенных Артем Савинов, Михаил Гомонов и Артур Куценко выразили несогласие с решением Приволжского райсуда Казани, который назначил каждому по 3 года лишения свободы. В жалобах ВС осужденные попросили их оправдать, назвав приговор райсуда «необоснованным и несправедливым», передает «Коммерсантъ».

ВС оставил жалобы осужденных без удовлетворения, посчитав, что «оснований для отмены приговора не имеется». Напомним, с учетом уже имеющихся наказаний, Савинов получил 6 с половиной лет, а Гомонов 3 года и 10 месяцев, оба в колонии строгого режима. Куценко (в мае 2017 года, пока шло следствие, он отбыл свой предыдущий срок) должен отбыть 3 года также в колонии строгого режима.

Подробности массового бунта зэков в казанской колонии — в материале «Реального времени».