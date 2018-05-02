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Cambridge Analytica после скандала с Facebook начала процедуру банкротства

22:55, 02.05.2018
Cambridge Analytica после скандала с Facebook начала процедуру банкротства
Фото: flickr.com

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica начала процедуру банкротства после того, как стало известно, что она незаконно получила данные десятков миллионов пользователей соцсети Facebook.

«Компания немедленно прекращает все операции, и руководство отделов подало заявку о поручении компании по банкротству Сrowe Сlark Whitehill Llp действовать в качестве независимого администратора Cambridge Analytica», — говорится в пресс-релизе компании.

В Cambridge Analytica отметили, что в течение последних нескольких месяцев компания подвергалась многочисленным необоснованным обвинениями, но несмотря на усилия фирмы реабилитироваться, «была оклеветана за действия, которые являются не только законными, но и широко признаны в качестве стандартного компонента онлайн-рекламы в как на политической, так и на коммерческой арене».

Ранее соцсеть Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью Cambridge Analytica. В связи с этим Роскомнадзор направил в компанию запрос о сборе данных пользователей Facebook из РФ.

ТехнологииIT
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