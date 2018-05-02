Cambridge Analytica после скандала с Facebook начала процедуру банкротства

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica начала процедуру банкротства после того, как стало известно, что она незаконно получила данные десятков миллионов пользователей соцсети Facebook.

«Компания немедленно прекращает все операции, и руководство отделов подало заявку о поручении компании по банкротству Сrowe Сlark Whitehill Llp действовать в качестве независимого администратора Cambridge Analytica», — говорится в пресс-релизе компании.

В Cambridge Analytica отметили, что в течение последних нескольких месяцев компания подвергалась многочисленным необоснованным обвинениями, но несмотря на усилия фирмы реабилитироваться, «была оклеветана за действия, которые являются не только законными, но и широко признаны в качестве стандартного компонента онлайн-рекламы в как на политической, так и на коммерческой арене».

Ранее соцсеть Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью Cambridge Analytica. В связи с этим Роскомнадзор направил в компанию запрос о сборе данных пользователей Facebook из РФ.