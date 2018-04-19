Роскомнадзор направил в Cambridge Analytica запрос о сборе данных пользователей Facebook из РФ

Роскомнадзор направил запрос компании Cambridge Analytica «по факту возможного сбора персональных данных российских пользователей социальной сети Facebook».

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо начальника управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрия Контемирова.

«Ответ на запрос пока не поступил. Информацией о конкретных фактах сбора данных пользователей российских соцсетей Роскомнадзор не располагает», — сообщил представитель ведомства.

Ранее соцсеть Facebook признала утечку данных 87 миллионов пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что ему ничего неизвестно о том, могут ли собранные данные храниться на территории России.