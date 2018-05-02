В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт «картами»

В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт гарантийных участков дорог технологией нарезания карт. Председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев рассказал, что технология позволит сделать отремонтированные участки долговечными.

«Модуль упругости у такого покрытия уже совсем другой получается», — поддержал предложение глава Миндортранса УР Алексей Горбачев.

Он пообещал, что в министерстве проработают этот вопрос.

«Мы посмотрим с юристами, какие инструменты применить для воздействия на подрядчика в таких ситуациях», — приводит слова министра пресс-служба Минтранса.

Активисты «Автомобильной Удмуртии» обследовали 70 участков дорог, отремонтированных за последние 4 года. В число проинспектированных участков вошли и те, которые привели в порядок в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». К 37 объектам из списка нареканий у проверяющих не возникло. Замечания по остальным зафиксированы и подкреплены фотографиями.