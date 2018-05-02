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В Нижнем Новгороде из-за грозы на 1 мая произошел потоп

20:54, 02.05.2018
В Нижнем Новгороде из-за грозы на 1 мая произошел потоп
Фото: instagram.com/alexcez94

В Нижнем Новгороде после первомайской грозы затопило ряд улиц. Также подтопленным оказался парк на Стрелке.

Вода накрыла дорогу возле кинотеатра «Москва», передает портал «В городе N».

Отмечается, что особенно не повезло тем, кто оказался во время грозы на Московском и Комсомольском шоссе. Многие вообще не смогли передвигаться, пришлось ждать, пока вода сойдет с магистралей.

Также автолюбители потеряли номера. Часть из них активисты собрали на обочинах после потопа.

Происшествия
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