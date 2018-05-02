В Нижнем Новгороде из-за грозы на 1 мая произошел потоп

В Нижнем Новгороде после первомайской грозы затопило ряд улиц. Также подтопленным оказался парк на Стрелке.

Новый парк на Стрелке затопило

После вчерашней грозы Стрелка стала напоминать Нижегородскую ярмарку начала прошлого века. Улицы превратились в каналы, а ландшафтный парк напоминает рисовые плантации. https://t.co/vWcV0jhpwy pic.twitter.com/zXwPbBtzRa

— Нижний Новгород (@Online_NN) 2 мая 2018 г.

Вода накрыла дорогу возле кинотеатра «Москва», передает портал «В городе N».

«Машина превращается в катер». Нижний Новгород пережил первую грозу

Первая гроза подняла многолетние для Нижнего Новгорода проблемы. Дороги затопило, брусчатку размыло, схлынувшая вода оставила на улицах кучи мусора.https://t.co/ilyryxov6m pic.twitter.com/4jwotQ4eSh

— Нижний Новгород (@Online_NN) 2 мая 2018 г.

Отмечается, что особенно не повезло тем, кто оказался во время грозы на Московском и Комсомольском шоссе. Многие вообще не смогли передвигаться, пришлось ждать, пока вода сойдет с магистралей.

Также автолюбители потеряли номера. Часть из них активисты собрали на обочинах после потопа.