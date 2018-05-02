МЧС: два моста в Оренбуржье остаются под водой

Паводок в Оренбургской области подходит к завершению. Подтопленными остаются два низководных моста.

Уровень воды на большинстве рек падает на 1-10 см в сутки, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

Повышение на 2-5 см наблюдается только на реках Джуса, Сакмара-Чураево, Сакмара-Каргала, а также в Сорочинском и Ириклинском водохранилищах.

Под водой остаются мост возле села Нижнеозерное в Илекском районе и мост около Кондуровки в Саракташском районе.

«По состоянию на 02.05.2018 на территории Оренбургской области подтопленных придомовых территорий нет», — отмечается в сообщении МЧС.