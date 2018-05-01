Кировский арбитраж начал банкротство ТД «Двенадцать месяцев»

Арбитражный суд Кировской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Торговый дом Двенадцать месяцев». Временным управляющим утвержден Виктор Денькович.

Обращения кредиторов будут приниматься до 28 мая, говорится в сообщении, опубликованном в газете «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что арбитраж лишил ТД «Двенадцать месяцев» лицензии на продажу спиртного по требованию Росалкогольрегулирования.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Торговый дом Двенадцать месяцев» зарегистрировано в Кирове 8 лет назад. Основным видом деятельности компании является «Торговля оптовая напитками». Уставный капитал компании составляет 10 млн рублей.