СМИ сообщили о 25 погибших в Сирии в результате авиаударов западной коалиции

В результате авиаударов коалиции во главе с США в деревне Эль-Фадиль на севере Сирии погибли 25 человек.

«Коалиционный самолет бомбил дома граждан в деревне Эль-Фадиль, в результате чего погибли 25 гражданских лиц, в том числе двое пожилых мужчин, женщины и дети», — говорится в сообщении информагентства SANA.

Ранее СМИ сообщали, что в Сирии 7 февраля были убиты или ранены около 300 россиян. Гибель бойцов совпала по времени с боем в провинции Дейр-эз-Зор, где силы коалиции во главе с США нанесли удары по сторонникам президента Сирии Башара Асада, атаковавшим штаб сирийской оппозиции.

15 февраля в МИД России допустили возможность гибели пяти россиян в Сирии в результате удара коалиции во главе с США.