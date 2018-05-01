Amazon запретил использовать свои серверы в качестве прокси

Amazon запретил использовать свою сеть для сокрытия конечного адреса.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на блог компании, доступ к технологии сохранят лишь разработчики, использующие связанные адреса, например те, которые защищены одним сертификатом безопасности.



С помощью данной меры компания Amazon намерена бороться с недобросовестными разработчиками, которые используют ее сеть для обмана пользователей и распространения вредоносных программ. При этом отключение этой функции скажется и на сервисах, использовавших сеть компании для обхода блокировок, как это делал мессенджер Telegram.

Ранее Роскомнадзор разблокировал три миллиона IP-адресов Amazon.