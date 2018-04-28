Роскомнадзор разблокировал три миллиона IP-адресов Amazon

Роскомнадзор разблокировал три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам», — говорится в сообщении РКН.



Отмечается, что IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются, в связи с чем разблокировка никак не повлияет на уровень деградации мессенджера.

«Мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей будет продолжен», — заключили в ведомстве.

Telegram-канал Rknshowtime в свою очередь сообщил, что были разблокированы две подсети Amazon, в которых содержится 3 млн IP-адресов, и одна OVH SAS.



Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.