«Ак Барс» сделал квалификационные предложения Гарипову и еще 6 игрокам

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс»делал квалификационные предложения голкиперу Эмилю Гарипову и форварду Александру Бурмистрову, чьи соглашения с казанским клубом истекают сегодня, 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Татарстана.

Также предложения сделаны форвардам Ярославу Косову, Никите Язькову, Дмитрию Архипову, защитникам Альберту Яруллину и Дамиру Мусину.

Напомним, на прошлой неделе весь Татарстан обсуждал победу ХК «Ак Барс» в Кубке Гагарина. Команда обыграла в финальной серии со счетом 4:1 московский ЦСКА, считавшийся фаворитом. Подопечным Зинэтулы Билялетдинова для завоевания Кубка понадобилось 1164 минуты и 49 секунд.