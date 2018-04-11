Николай Цулыгин стал новым главным тренером «Салавата Юлаева»

Сегодня «Салават Юлаев» на официальном сайте клуба озвучил имя нового главного тренера команды. Им стал известный воспитанник уфимского хоккея Николай Цулыгин.

После завершения игровой карьеры Цулыгин работал в уфимских СДЮШОР и «Толпаре», а в прошлом сезоне входил в тренерский штаб основной команды.

Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления.



Напомним, в прошедшем сезоне «Салават» добрался до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Трактору» в семи матчах.