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Николай Цулыгин стал новым главным тренером «Салавата Юлаева»

14:48, 11.04.2018
Николай Цулыгин стал новым главным тренером «Салавата Юлаева»
Фото: hcsalavat.ru

Сегодня «Салават Юлаев» на официальном сайте клуба озвучил имя нового главного тренера команды. Им стал известный воспитанник уфимского хоккея Николай Цулыгин.

После завершения игровой карьеры Цулыгин работал в уфимских СДЮШОР и «Толпаре», а в прошлом сезоне входил в тренерский штаб основной команды.

Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления.

Напомним, в прошедшем сезоне «Салават» добрался до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Трактору» в семи матчах.

СпортХоккей Башкортостан
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