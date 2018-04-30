Завершилось строительство первой нитки «Турецкого потока»

«Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока». Сейчас ведется сооружение приемного терминала в районе поселка Кыйыкей.



«С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

Строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно продолжит укладку глубоководной части второй нитки в lll квартале 2018 года. Всего по двум ниткам построено уже 1,1 тыс. км морского газопровода.

Напомним, в феврале стоимость «Турецкого потока» увеличилась до $7 млрд. Ранее предполагалось, что морской участок обойдется на $1 млрд меньше.

