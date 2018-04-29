На 1 мая в Ижевске ограничат продажу алкоголя
В Ижевске на 1 мая ограничат продажу алкоголя. Спиртное будет запрещено продавать в розницу возле мест проведения праздничных мероприятий.
Такое ограничение вводится «в соответствии со ст.1 Закона УР «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», говорится в сообщении администрации города.
Согласно данным мэрии запрет на продажу алкоголя в основном коснется центральной части города.Напомним, что 1 мая в Ижевске пройдет праздничное шествие, 50-я традиционная городская кольцевая велогонка, любительские соревнования на беговелах для детей от 2 до 6 лет, БизнесРозничная торговляОбществоВласть Удмуртия
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