Новости технологий

13:39 МСК
Новости раздела
Технологии

Telegram восстановил работу после сбоя

11:54, 29.04.2018
Telegram восстановил работу после сбоя
Фото: realnoevremya.ru/ Тимур Рахматуллин

Мессенджер Telegram восстановил работу на территории России после сбоя. Все разделы сайта отображаются и работают без ошибок.

Сбой в работе мессенджера произошел утром 29 апреля. Без доступа к Telegram остались пользователи в странах Европы, Египте, Кувейте, а также в Сальвадоре и некоторых регионах России. Пока не сообщалось, восстановлена ли работа мессенджера в других странах.

Позднее выяснилось, что сбой в Telegram связан с массовым отключением электричества в окрестностях Амстердама.

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также