Telegram восстановил работу после сбоя

Мессенджер Telegram восстановил работу на территории России после сбоя. Все разделы сайта отображаются и работают без ошибок.

Сбой в работе мессенджера произошел утром 29 апреля. Без доступа к Telegram остались пользователи в странах Европы, Египте, Кувейте, а также в Сальвадоре и некоторых регионах России. Пока не сообщалось, восстановлена ли работа мессенджера в других странах.

Позднее выяснилось, что сбой в Telegram связан с массовым отключением электричества в окрестностях Амстердама.