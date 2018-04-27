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Происшествия

В Уфе неизвестные расстреляли двух мужчин

13:41, 27.04.2018

В Уфе неизвестные напали на двух прохожих. В результате молодые люди 23 и 25 лет получили огнестрельные ранения.

«Как рассказали пострадавшие, нападение на них произошло ночью около пяти часов. В больницу их доставили около половины шестого утра», — приводит «Горобзор» слова источника.

Напомним, что в феврале в Уфе был обнаружен труп мужчины с тремя пулевыми ранениями. Тело было найдено в микрорайоне Инорс на севере столицы Башкирии.


Происшествия Башкортостан
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