В Уфе неизвестные расстреляли двух мужчин

В Уфе неизвестные напали на двух прохожих. В результате молодые люди 23 и 25 лет получили огнестрельные ранения.

«Как рассказали пострадавшие, нападение на них произошло ночью около пяти часов. В больницу их доставили около половины шестого утра», — приводит «Горобзор» слова источника.

Напомним, что в феврале в Уфе был обнаружен труп мужчины с тремя пулевыми ранениями. Тело было найдено в микрорайоне Инорс на севере столицы Башкирии.



