В Башкирии за месяц средний доход вырос на 3 тысячи рублей

Средний доход жителей Башкирии в феврале 2018 года составил 25 104 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 3,2 тысячи рублей.

По подсчетам Башкортостанстата, в январе-феврале жители республики могли купить на эти деньги 79,2 кг говядины или 150,5 кг мороженой рыбы.

Напомним, что сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал о сокращении инвестиций в республику. По его словам, поток вложений в РБ упал на 20%.