Обвиняемого в халатности при тушении «Зимней вишни» пожарного оставили под арестом

Начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, обжаловавший решение суда о заключении его под стражу, останется под арестом.



«Я и мои товарищи делали все, что могли и не могли. Никто не пытался сберечь там свою жизнь, мы заточены под спасение людей», — передает «Коммерсант» обращение Генина к суду.

При этом кемеровский областной суд не удовлетворил апелляцию пожарного и оставил без изменения решение суда первой инстанции с мерой пресечения в виде содержания в кемеровском СИЗО №1 до 11 июня 2018 года.

Напомним, СК РФ возбудил против командира пожарного звена Сергея Генина уголовное дело о халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Пожар унес жизни 60 человек. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».