Следком возбудил уголовное дело против командира пожарного звена в Кемерово

По версии следствия, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» проигнорировал слова очевидца о кратчайшем пути к кинозалу и потратил время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место.

«Он направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно проследовали на четвертый этаж», — передает пресс-служба СК РФ.

В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек. При этом в МЧС отметили, что Сергей Генин действовал строго по уставу и установить его вину может только суд.

«Команды РТП на пожаре являются обязательными к исполнению. Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны», — цитирует ТАСС представителя МЧС.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта в городе Кемерово, унес жизни 64 человек. Хронология трагедии — в сюжете «Реального времени».

