Instagram позволит скачать архив своих фотографий

Популярная социальная сеть добавила возможность своим пользователям скачать все свои фотографии, которые они когда-либо публиковали в Instagram, передает TechCrunch.

Отмечается, что причиной нововведения стал новый закон о защите личной информации граждан Евросоюза. Для того, чтобы получить архив своих фотографий нужно запросить его на сайте компании. Предполагается, что такой архив с данными будет собран в течение 48 часов, ссылку на его скачивание отправят на почту пользователя.

Напомним, 24 апреля в работе соцсети Instagram произошел сбой, на который пожаловались пользователи по всему миру.