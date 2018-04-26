Instagram позволит скачать архив своих фотографий
Популярная социальная сеть добавила возможность своим пользователям скачать все свои фотографии, которые они когда-либо публиковали в Instagram, передает TechCrunch.
Отмечается, что причиной нововведения стал новый закон о защите личной информации граждан Евросоюза. Для того, чтобы получить архив своих фотографий нужно запросить его на сайте компании. Предполагается, что такой архив с данными будет собран в течение 48 часов, ссылку на его скачивание отправят на почту пользователя.
Напомним, 24 апреля в работе соцсети Instagram произошел сбой, на который пожаловались пользователи по всему миру.ТехнологииIT
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым