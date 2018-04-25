Совет директоров ижевского НИТИ «Прогресс» возглавил Александр Хазин
Совет директоров ижевского АО «НИТИ «Прогресс» переизбрал председателя. Им вновь решено назначить Александра Хазина, советника гендиректора АО «РТ-Проектные технологии».
Заместителем председателя назначен Рамиль Абдрахманов, следует из сообщения института.
Секретарем совета директоров был избран Валерий Кудрявцев.
Ранее сообщалось, что совет рекомендовал акционерам направить на дивиденды 6,98 млн рублей.
Справка
ОАО «НИТИ «Прогресс» занимается разработкой и производством технологического оборудования для промышленности.
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