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Совет директоров ижевского НИТИ «Прогресс» возглавил Александр Хазин

14:17, 25.04.2018
Совет директоров ижевского НИТИ «Прогресс» возглавил Александр Хазин
Фото: niti-progress.ru

Совет директоров ижевского АО «НИТИ «Прогресс» переизбрал председателя. Им вновь решено назначить Александра Хазина, советника гендиректора АО «РТ-Проектные технологии».

Заместителем председателя назначен Рамиль Абдрахманов, следует из сообщения института.

Секретарем совета директоров был избран Валерий Кудрявцев.

Ранее сообщалось, что совет рекомендовал акционерам направить на дивиденды 6,98 млн рублей.

Справка

ОАО «НИТИ «Прогресс» занимается разработкой и производством технологического оборудования для промышленности.

Бизнес Удмуртия
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