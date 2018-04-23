ЦБ РФ разрешил банкам не ухудшать оценку риска по кредитам попавших под санкции компаний

Центробанк России разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения и качества обслуживания долга по кредитам компаний, которые попали под санкции.

«При классификации кредитной организацией ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, предоставленных юридическим лицам, финансовое положение которых и качество обслуживания долга по предоставленным ссудам и качество полученного обеспечения ухудшилось в связи с введением мер ограничительного характера, кредитной организацией может быть принято решение о неухудшении оценки финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и категории качества обеспечения», — говорится в письме регулятора, опубликованном на сайте ЦБ.

Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что санкции США против РФ, которые были введены в апреле, могут повысить риски для российских банков, но кредитные организации пока способны преодолеть потенциальные потери.