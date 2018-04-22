СМИ сообщили о причастности бывшего агента ФСБ к отравлению Скрипалей

Спецслужбы Великобритании заподозрили в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери бывшего агента ФСБ с позывным «Гордон». Об этом сообщает британская The Sunday Mirror без указания источников.

По сведениям газеты, в полиции предполагают, что экс-агент ФСБ использовал несколько псевдонимов, в том числе имя Михаил Савицкис. Ему 54 года, и, вероятнее всего он вернулся в Россию. Отмечается, что за атакой на Скрипалей стоит группа из шести человек.



Спецслужбы узнали о Гордоне в ходе допроса агента-перебежчика ФСБ Бориса Карпичкова, который в 1998 году сбежал из России и в 2010 году получил британское гражданство.

Mirror, ссылаясь на слова Карпичкова, пишет, что Гордон был «умным», «амбициозным» и «безжалостным», по образованию — юрист, занимался боевыми искусствами. Карпичков считает, что Гордон в 90-х годах возглавлял «шпионскую сеть».



Ранее британские СМИ сообщили, что власти страны идентифицировали ключевых подозреваемых по делу Скрипалей. Ими является некая группа, контролируемая российским правительством.

