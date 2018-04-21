Бастрыкин: расследование дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» займет несколько месяцев

Расследование дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, потребует нескольких месяцев. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на лекции в Санкт-Петербургском государственном университете.

По его словам, такой срок необходим для проведения сложных экспертиз. Так, в ходе строительной экспертизы будет установлено, было ли здание торгового центра пригодно для деятельности такого рода. Финансово-экономическая экспертиза определит сумму денег, которые владельцы тратили на обеспечение безопасности объекта, а судебно-правовая — оценит действия сотрудников МЧС, сообщается на сайте Следкома.

Ранее в СК озвучили окончательное число погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — 60 человек.