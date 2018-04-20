СКР: окончательное число погибших в «Зимней вишне» — 60 человек

В результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», — говорится в сообщении ведомства.

В СКР добавили, что все погибшие идентифицированы. Следователи выдали разрешение на захоронение 37 человек.

До этого по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.



Ранее сообщалось, что в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта погибли 64 человека.