Оренбургский мультсериал «Колобанга» вошел в топ-50 популярных брендов

Созданный в Оренбургской области проект «Колобанга» вошел в топ-50 международных брендов по версии портала «Вестник лицензионного рынка». Бренд занял 49-е место.

При этом он смог обойти такой бренд как Black Star рэпера Тимати, следует из материалов исследования.

Авторы отмечают, что изначально собрали базу из 50 брендов, которые чаще всего искали у них на сайте. Чтобы распределить их по местам, была проверена частота запросов по этим брендам в «Яндексе».

Первое место занял бренд «Маша и медведь», за ним в тройку вошли «Звездные войны» и «Отель Элеон». Топ-5 замыкают World of Tanks и «Фиксики».

Список в основном состоит из мультфильмов и компьютерных игр.