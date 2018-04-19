Прокуратуру Набережных Челнов может возглавить нынешний прокурор Московского района Казани

Источник «Реального времени» подтвердил, что прокуратуру Набережных Челнов может возглавить нынешний прокурор Московского района Казани Павел Шамов. Однако он отметил, что «последнее слово за Москвой».

Шамов родился в Нижнем Тагиле Свердловской области. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.

Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов. Он проработал в челнинской прокуратуре до марта 2016 года. Тогда он был назначен прокурором Московского района Казани.