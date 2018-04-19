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Прокуратуру Набережных Челнов может возглавить нынешний прокурор Московского района Казани

17:26, 19.04.2018

Источник «Реального времени» подтвердил, что прокуратуру Набережных Челнов может возглавить нынешний прокурор Московского района Казани Павел Шамов. Однако он отметил, что «последнее слово за Москвой».

Шамов родился в Нижнем Тагиле Свердловской области. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина.

Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов. Он проработал в челнинской прокуратуре до марта 2016 года. Тогда он был назначен прокурором Московского района Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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