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В Минкомсвязи РФ заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета

14:01, 18.04.2018
В Минкомсвязи РФ заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета
Фото: minsvyaz.ru

В Минкомсвязи РФ заявили, что хаотичное и чрезмерное государственное регулирование интернета является тормозом развития цифровой экономики, частое изменение правил игры создает нервозность на рынке и запутывает самого регулятора.

«Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики», — цитирует «Интерфакс» замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

Напомним, 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Ведомство уже начало исполнять решение суда и, помимо мессенджера, внесло в реестр запрещенных сайтов 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.

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