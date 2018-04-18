В Минкомсвязи РФ заявили о чрезмерном и хаотичном госрегулировании интернета

В Минкомсвязи РФ заявили, что хаотичное и чрезмерное государственное регулирование интернета является тормозом развития цифровой экономики, частое изменение правил игры создает нервозность на рынке и запутывает самого регулятора.

«Достаточно хаотичное и по активности подчас чрезмерное государственное регулирование, на наш взгляд, является определенным тормозом развития цифровой экономики», — цитирует «Интерфакс» замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

Напомним, 13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Ведомство уже начало исполнять решение суда и, помимо мессенджера, внесло в реестр запрещенных сайтов 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google.