Вадим Махеев заработал в 2017 году 2,1 млн рублей

Депутат Госсовета РТ и совладелец сети «Эссен Продакшн» Вадим Махеев заработал в 2017 году около 2,1 млн рублей, следует из опубликованной на сайте ГС РТ справки.

У него в собственности три земельных участка (1/5 доли) общей площадью 5,1 тыс. кв. м и жилой дом (1/5 доли) площадью 393,9 кв. м. Кроме того, на него оформлен легковой автомобиль Toyota Tundra и снегоход Lynx Ranger 600. В пользовании у Махеева земельный участок площадью 942 кв. м.

Его супруга задекларировала 30,3 млн рублей дохода в 2017 году, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с 2016 годом. Тогда ее доход составлял 8,7 млн рублей. Как и в прошлом году, на нее зарегистрирован автомобиль Audi Q7.

Напомним, совладелец сети «Эссен Продакшн» Леонид Барышев заработал в 2017 году 15,2 млн рублей.