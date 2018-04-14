Леонид Барышев заработал 15,2 миллиона рублей в 2017 году

Депутат Госсовета РТ и совладелец сети «Эссен Продакшн» Леонид Барышев заработал 15,2 миллиона рублей в 2017 году. У него в собственности два земельных участка 535 кв. м и 1943 кв. м. Кроме того, на него оформлен легковой автомобиль Mercedes Benz CLS 350 и прицеп.

Его супруга задекларировала 13,9 млн рублей дохода в 2017 году. Автомобиль на нее не зарегистрирован, однако она имеет третью долю в квартире площадью 219,1 кв. м.

Общий доход семьи почти не изменился — 29,1 млн рублей. В прошлом году он составил 31,5 млн рублей.

В пользовании у супругов находятся жилой дом, земельный участок и квартира.