Противники МСЗ предложили «не давать» мусор на переработку

На встрече с представителями компании «АГК-1», которые планируют строить мусороперерабатывающий завод в Осиново, активисты потребовали создавать такие условия, чтобы МСЗ не доставался мусор для переработки.



По их мнению, Минстрой РТ должен создать такие условия для сортировки мусора, чтобы МСЗ не удалось загрузить даже на 60% и инвестору стало бы невыгодно строить завод.

«Вся Казань готова скинуться, чтобы завод отодвинули подальше», — добавила одна из участниц встречи.

Ранее гендиректор «АГК-1» Игорь Тимофеев на встрече с жителями заявил, что минимальный объем загрузки завода, чтобы предприятие было рентабельным, составляет 60%. При этом завод может работать и при 50%-ной загруженности мощностей.

«Реальное время» следило за событиями в прямом эфире.