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В 2017 году доход Башкирии от размещения бюджетных средств на депозитах достиг 3 миллиардов рублей

17:08, 13.04.2018
В 2017 году доход Башкирии от размещения бюджетных средств на депозитах достиг 3 миллиардов рублей
Фото: glavarb.ru

В 2017 году Башкирия заработала 3 млрд рублей за счет размещения бюджетных средств на депозитах. Эти деньги планируется направить на социальные объекты.

В кулуарах Красноярского экономического форума глава республики Рустэм Хамитов рассказал, что средства размещались в Сбербанке, ВТБ и «Газпром банке».

«Таким образом, от размещения временно свободных бюджетных средств дополнительные доходы бюджета составили около 3 млрд рублей», — приводит ТАСС слова Хамитова.

Глава республики подчеркнул, что деньги пойдут на строительство больниц, школ, детских садов и объектов инфраструктуры.

По итогам 2017 года у девяти российских регионов, в том числе Башкирии, доходы от размещения средств на депозитах превысили расходы на обслуживание долга. В сумме доходы этих регионов составили около 85 млрд рублей.

Ранее в Минфине Башкирии заявляли о планах получить 30 млрд рублей допдоходов в бюджет республики. Эти деньги должны поступить за счет оптимизации налогообложения.

ЭкономикаБюджет Башкортостан
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