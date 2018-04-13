В Казани пройдет V Международная конференция «Способы достижения активного долголетия»

23—25 апреля в Казани пройдет V Международная конференция «Способы достижения активного долголетия». Ученые, главы медицинских компаний, эксперты и ведущие исследователи из 17 стран мира соберутся для обсуждения вопросов увеличения продолжительности жизни человека и поддержания здорового активного долголетия. Первая конференция прошла 10 лет назад, и с каждым годом мероприятие становится все более актуальным и привлекает новых участников. Юбилейное мероприятие проводится ООО «Инитиум-Фарм» при поддержке Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. Научным руководителем мероприятия выступает член-корреспондент РАН, д.б.н. Алексей Александрович Москалев.

Старение человека — наиболее сложный биологический процесс, определяющий как продолжительность, так и качество жизни человека. Если в конце XIX века средняя продолжительность жизни в Европе у женщин составляла 40, а у мужчин 35 лет, то в начале XXI века она приближается к 81 году у женщин и 79 годам у мужчин, непрерывно увеличиваясь на 3 года за каждое десятилетие. Возрастает доля пожилого населения, а значит, становится больше хронических социально значимых заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологических, диабета второго типа, артериальной гипертензии, остеопороза. От разработки экспериментальных подходов к замедлению или обращению вспять последствий старения и внедрения их в клиническую практику зависит благополучие старшего поколения, эффективность систем здравоохранения и социальной защиты. Эта область биомедицины тесно переплетается с концепцией 4П-медицины будущего (прогнозирование, профилактика, персонализация и партнерство врача и пациента). В рамках международной конференции будут рассмотрены вопросы генетических и эпигенетических механизмов старения, геропротекторных вмешательств, биомаркеров старения и долголетия, позволяющих оценивать эффективность терапий. Также будут обсуждаться вопросы влияния на процессы старения факторов окружающей среды.

Татарстан является динамично развивающимся регионом, где продолжительность жизни в среднем составляет 74 года. Конечно, это не самый высокий показатель в мире, но среди субъектов России Республика Татарстан традиционно занимает почетное место в первой десятке. За последние годы отмечена положительная динамика и рост данного показателя. Этому способствуют высокий уровень жизни, поступательное развитие экологической ситуации в регионе, активный образ жизни и занятия физической культурой, для чего в Татарстане созданы все условия. В Татарстане в 2018 году будет разработана и реализована концепция фармополиса для привлечения фармацевтических компаний. В фармацевтических кластерах разместятся разработчики, производители и поставщики лекарств, услуг и оборудования. Их географическая близость усилит конкурентное преимущество компаний и кластера в целом.

«Каждый из нас хочет жить не только счастливо, но и долго. Рост продолжительности жизни и развитие системы здравоохранения в целом одни из ключевых базисов Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. Тема долголетия активно обсуждается в мире, и нам удалось собрать гуру этой темы в Казани на международной конференции, которая состоится 23—25 апреля. Эта конференция — главная инвестиция: инвестиция в науку и человека!» — отмечает руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Конференция выступит площадкой, где ведущие ученые и мировые звезды науки из более чем 30 университетов и 17 стран мира представят последние результаты в области исследований активного долголетия, обсудят перспективы и тренды внедрения, коммерциализируемые возможности, установят ценные связи и наладят партнерство. В конференции примут участие такие эксперты с мировым именем, как доктор клиники Mayo (США) Джеймс Кирклэнд, профессор Университета Болоньи (Италия) Клаудио Франчески, профессор Национального университета Сингапура Брайан Кеннеди, доктор из Института биологии старения общества им. Макса Планка (Германия) Дарио Рикардо Валенцанои многие другие.

Мероприятие откроет панельная дискуссия, модератором которой выступит российский журналист и телеведущий Борис Корчевников.

«Конференция дает уникальную возможность объединить усилия выдающихся ученых, популяризаторов науки и людей, которые могут поделиться секретами своей яркой активной жизни в зрелом возрасте, — отмечает сопредседатель оргкомитета международной конференции, руководитель фармацевтической компании Инитиум-Фарм Фания Иршатовна Маганова. — Это позволит нам разрушить стереотипы о возрасте (старении) как о чем-то неотвратимом и пугающем. Наша задача — научить людей встречать зрелый возраст с радостью, сделать доступными знания о том, как прожить жизнь долго и активно».

Среди ключевых тем международной конференции такие вопросы, как влияние на процессы старения факторов окружающей среды, генетические механизмы долголетия, фармакологические вмешательства и биомаркеры старения.

По словам сопредседателя оргкомитета, член-корреспондента РАН, д.б.н. Алексея Александровича Москалева, целью конференции является смотр прорывных успехов в области продления здорового периода жизни, донесение до широкой научной и медицинской общественности, органов власти, представителей бизнеса и заинтересованных граждан научно доказанных подходов к замедлению старения, знаний о причинах этого явления и способов оценки его скорости и коррекции.