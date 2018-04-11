В Пензенской области в 2018 году отремонтируют более 240 км дорог

В Пензенской области в 2018 году отремонтируют 46 дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 242,31 км в 25 районах региона. Об этом сообщается на сайте правительства области.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014—2017 годы и на период до 2020 года» запланировано строительство более 23 км на девяти объектах автомобильных дорог местного значения.



Из средств дорожного фонда Пензенской области предоставлены субсидии в размере 357,4 млн руб. на ремонт дорог 27 районам и Кузнецку. Эта сумма позволит отремонтировать 66,7 км дорог на 47 объектах ремонта.



Ранее в России приняли стандарт, который разрешает использование старого асфальта при ремонте дорог. Нововведение вступит в силу в июне.