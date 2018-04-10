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Радий Хабиров опроверг сообщения о планах строительства мусоросжигательного завода в Красногорске

14:54, 10.04.2018 1
Радий Хабиров опроверг сообщения о планах строительства мусоросжигательного завода в Красногорске
Фото: facebook.com/radiyhabirov

Бывший топовый чиновник из Башкирии, возглавляющий администрацию подмосковного Красногорска, Радий Хабиров опроверг слухи о строительстве в городе мусоросжигательного завода. Мэр назвал подлецами тех, кто распространяет подобную информацию.

«Тем, кто следит за ситуацией, хорошо известно, что никаких мусороперерабатывающих заводов в Красногорске не было, нет и не будет», — написал в Facebook Хабиров.

Он приложил снимки объявлений, при помощи которых неизвестные люди пытаются привлечь жителей города к протестам.

Напомним, что в Подмосковье проблема утилизации мусора стоит очень остро. После закрытия полигона ТБО в Балашихе начались проблемы у других свалок, куда перераспределили потоки мусора из Москвы. В результате на полигоне в Волоколамске начались выделения газа, которые привели к отравлениям детей. Это спровоцировало народные волнения.

Отдельные протесты вызывают и планы «Ростеха» построить мусоросжигательные заводы в Подмосковье и в Татарстане. По последним данным, под Москвой такие предприятия появятся в Солнечногорске, Наро-Фоминске, Электростали и в Воскресенске.

В Казани противники строительства МСЗ встретились с мэром города, выразив недовольство проектом.

Справка

Радий Хабиров возглавил мэрию Красногорска в январе 2017 года. С 2003 по 2008 год он руководил администрацией президента Башкирии, после чего перешел в администрации Путина, где курировал работу Госдумы.

ОбществоВластьИнфраструктура Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Наши чиновники тоже говорили, что все это слухи. До выборов. А потом боялись народу в глаза посмотреть...
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