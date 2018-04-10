Радий Хабиров опроверг сообщения о планах строительства мусоросжигательного завода в Красногорске

Бывший топовый чиновник из Башкирии, возглавляющий администрацию подмосковного Красногорска, Радий Хабиров опроверг слухи о строительстве в городе мусоросжигательного завода. Мэр назвал подлецами тех, кто распространяет подобную информацию.

«Тем, кто следит за ситуацией, хорошо известно, что никаких мусороперерабатывающих заводов в Красногорске не было, нет и не будет», — написал в Facebook Хабиров.

Он приложил снимки объявлений, при помощи которых неизвестные люди пытаются привлечь жителей города к протестам.

Напомним, что в Подмосковье проблема утилизации мусора стоит очень остро. После закрытия полигона ТБО в Балашихе начались проблемы у других свалок, куда перераспределили потоки мусора из Москвы. В результате на полигоне в Волоколамске начались выделения газа, которые привели к отравлениям детей. Это спровоцировало народные волнения.

Отдельные протесты вызывают и планы «Ростеха» построить мусоросжигательные заводы в Подмосковье и в Татарстане. По последним данным, под Москвой такие предприятия появятся в Солнечногорске, Наро-Фоминске, Электростали и в Воскресенске.

В Казани противники строительства МСЗ встретились с мэром города, выразив недовольство проектом.