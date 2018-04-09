В этом году в Казани полностью отремонтируют улицу Курчатова

В 2018 году в Казани полностью отремонтируют улицу Курчатова. Ремонт будет осуществляться в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба Минтранса РТ, протяженность улицы составляет 600 м, ширина проезжей части — 7 м. В ходе ремонта на площади 4800 кв. м уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, а также проведут установку бортового камня и нанесут дорожную разметку.

Отмечается, что улица Курчатова включена в план ремонта на основании технического состояния дороги и обращения местных жителей в ГИС «Народный контроль» и «Карты убитых дорог» Общероссийского народного фронта.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане на дорожные работы в 2018 году потратят почти 24 млрд рублей.