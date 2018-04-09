В Перми сломали яйцо-глаз через несколько часов после установки

Пермский художник Александр Жунев создал из пенопласта огромное пасхальное яйцо, на котором изображен глаз. Свое творение Жунев установил на пермской набережной.

«Яйцерезка. Сегодня и я разговелся. Христос воскресе!» — прокомментировал художник свой арт-объект.

Спустя несколько часов после установки яйцо-глаз было уничтожено неизвестными.

«Уничтожение «Яйцерезки» было ожидаемо. Когда я заканчивал работать над ним — а склеивал я яйцо около 15 минут — вокруг забегал администратор набережной», — цитируют Жунева «Аргументы и факты».

Александр Жунев известен своими неоднозначными творениями. В 2015 году он нарисовал «распятого Гагарина». Изображение просуществовало на стене дома по адресу Куйбышева, 9 чуть более суток, а затем его уничтожили коммунальщики.

