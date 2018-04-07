Задержанный в Казани на взятке 100 тысяч долларов подполковник частично признал вину

Фото: Реальное время

Советский райсуд Казани в эти минуты рассматривает вопрос по мере пресечения 39-летнему подполковнику полиции Роману Пахомову, задержанному 5 апреля по подозрению во взятке в 100 тыс. долларов.

Представитель Следкома по РТ попросил суд отправить Пахомова под домашний арест и сообщил, что подозреваемый частично признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом из зала суда сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, накануне в МВД Татарстана сообщили, что ранее занимавший в министерстве должность начальника отдела управления угрозыска Пахомов уже уволен.



По предварительным данным следствия, в производстве следственной части ГСУ МВД по РТ находилось уголовное дело в отношении четырех граждан по факту незаконной банковской деятельности. При этом оперативное сопровождение по делу оказывало подразделение по борьбе с организованной преступностью.

Следователи полагают, что в сентябре 2017 года Пахомов по сговору с неустановленными должностными лицами МВД предложил одному из фигурантов уголовного дела передать 7 млн рублей должностным лицам ПБОП и СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан за решение вопроса о не привлечении его и его знакомых к уголовной ответственности. Однако фигурант дела обратился в ФСБ и на этой неделе после получения 100 тыс. долларов США Пахомов был задержан.



